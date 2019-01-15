روسيا واليابان تبحثان قضايا معاهدة السلام

أفادت الخارجية الروسية الثلاثاء، أن نائبي وزيري خارجية روسيا واليابان، سيعقدان اليوم اجتماعا للخبراء حول توقيع معاهدة السلام بين البلدين. وقالت الوزارة لوكالة “سبوتنيك””يعقد في موسكو اليوم اجتماعا للخبراء لنائبي وزيري خارجية روسيا واليابان بشأن قضايا صياغة معاهدة السلام “. ولفتت الوزارة إلى أن “الاجتماع تم تنظيمه بناء على طلب الجانب الياباني الذي تم التعبير عنه خلال المحادثات التي عقدت أمس [الاثنين] وهو ليس جولة جديدة من المحادثات”.

يُذكر أن العاصمة الروسية موسكو، استضافت الاثنين أولى جولات المحادثات الثنائية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الياباني تارو كونو، حول موضوع معاهدة السلام بين البلدين. هذا وعقد في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 في سنغافورة لقاء قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والياباني شينزو آبي. وفي أعقاب الاجتماع ، قال رئيس الوزراء الياباني، إن الجانبين اتفقا على تسريع عملية التفاوض لعقد معاهدة سلام استنادا إلى الإعلان المشترك عام 1956.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية