الخارجية الايرانية تستدعي السفير الهولندي

استدعت الخارجية الايرانية السفير الهولندي في طهران جاك لوي فيرنر، “احتجاجاً على هجوم عدد من العناصر المعادية للثورة والانفصالية على سفارة الجمهورية الإسلامية في لاهاي”. وأفادت الإدارة العامة للاعلام في وزارة الخارجية الايرانية أن رئيس الدائرة الأولى لشؤون اوروبا في الخارجية الايرانية استدعى مساء الاثنين السفير الهولندي وابلغه احتجاج ايران الرسمي على هجوم عدد من العناصر المعادية للثورة والانفصالية على سفارة الجمهورية الإسلامية في لاهاي.”

واشار المسؤول الايراني في هذا اللقاء الى “وقوع هجمات مشابهة في السابق وعدم القيام بالاجراءات الحازمة والوقائية من جانب الشرطة والسلطات القضائية الهولندية”، مطالباً لاهاي “باتخاذ إجراءات جادة في إطار التزاماتها تجاه اتفاقية فيينا لعام 1961 للحفاظ على أمن سفارة الجمهورية الإسلامية ودبلوماسيها في لاهاي ومنع وقوع مثل هذه الهجمات”. من جانبه، أعرب السفير الهولندي عن أسفه لوقوع الحادث، وقدم تقريراً عن الاجراءات التي اتخذتها الشرطة، مشيراً إلى أنه سيطلع حكومته على الموضوع.

المصدر: ارنا