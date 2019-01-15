الذهب مستقر بفعل آمال توقف رفع الفائدة الأميركية

استقرت أسعار الذهب، الثلاثاء، مدعومة بتوقعات السوق بشأن زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة عدد مرات أقل هذا العام، في حين أثار ارتفاع الأسهم الصينية الاهتمام بالأصول عالية المخاطر.

وبحلول الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1 بالمئة إلى 1290.31 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1290.70 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا محلل السوق لدى آي.جي أستراليا: “سنرى مقاومة في السوق حتى نرى عاملا محفزا يمنح بعض الدعم لأصول الملاذ الآمن”.

وأضاف: “الأسواق لا تتحرك وتنتظر مزيدا من المعلومات في الموضوعات التي تهمها”.

وتعافت الأسهم الآسيوية اليوم بعد أن أشارت بكين إلى المزيد من الإجراءات الداعمة لتحقيق الاستقرار في اقتصادها المتباطئ، وأكدت على أن الصين تسعى لبداية قوية للربع الأول من السنة.

في الوقت ذاته، تراجع الدولار بفعل توقعات متنامية بأن يوقف المركزي الأميركي زيادة أسعار الفائدة هذا العام بسبب تباطؤ النمو العالمي.

ولم يسجل السعر الفوري للبلاديوم تغيرا يذكر عند 1323.50 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، جرى تداول المعدن عند أقل بقليل من أعلى مستوياته على الإطلاق البالغ 1342.43 الذي سجله الأسبوع الماضي.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 801.50 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.66 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز