تسعة أسرى يدخلون أعواما جديدة بسجون العدو الاسرائيلي

يدخل تسعة أسرى فلسطينيين الثلاثاء أعواما جديدة في سجون العدو الاسرائيلي بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاسرى هم: من مدينة رام الله، الأسيران مجدي حسين يوسف الريماوي (54 عاماً) وحمدي أحمد عثمان قرعان (45 عاماً) المحكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقلان منذ عام 2002، وأمضيا 17 عاماً في السجون.

ومن جنين، الأسير كمال نجيب أمين أبو وعر المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، والأسير محمد أحمد ناجى أبو الرب المحكوم بالسجن 30 عاماً، والأسير حمزة محمد عبد القادر أبو الهيجا (39 عاماً) المحكوم بالسجن 26 عاماً وجميعهم معتقلون منذ عام 2003، وأمضوا 16 عاماً في السجون”.

والأسير موسى حسن عيسى خولي (35 عاماً) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 23 عاماً ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عاماً في السجون.

والأسير إسماعيل نعمان محمد عفانة (37 عاماً) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن 18 عاماً ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عاماً في السجون.

والأسير محمد إسماعيل حلمي النجار “البل” (30 عاماً) من مدينة غزة المحكوم بالسجن 12 عاماً ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عاماً في السجون.

والأسير علاء شحادة محمد أبو جزر (44 عاماً) من رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 17 عاماً ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عاماً في السجون.

المصدر: وكالة شهاب الفلسطينية