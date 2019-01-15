حركة الأمة : لا قيمة لقمة عربية دون سوريا

رأت “حركة الأمة”، في بيان “أن قرار الاندحار الأميركي عن سوريا يعني هزيمة الحروب بالوكالة التي تقودها واشنطن ضد قوى التحرر، بعد الانكسارات التي لقيها الاحتلال والحرب المباشرة وبالواسطة التي دشنت بغزو العراق”.

وشددت الحركة “على أن الصمود الأسطوري للجيش العربي السوري وحلفائه في مواجهة الحرب الكونية الإرهابية المخطط لها أميركيا وصهيونيا، وتحقيقه الانتصارات في مختلف الميادين”.

وتطرقت الحركة إلى التطورات المحلية، فشددت على أن القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في بيروت، تبقى بلا قيمة دون مشاركة الجمهورية العربية السورية التي لا حدود برية للبنان إلا معها، وبالتالي فسوريا هي العمق العربي للبنان، وعبرها تمتد خطوط التواصل والنقل البري، وبالتالي لا يجوز في ظل سعي عربي ودولي متعدد الأشكال والأوجه للانفتاح على دمشق، أن يبقى لبنان منعزلا عن قلب العروبة النابض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام