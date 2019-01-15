إحالة الصحافي مرتضى الى محكمة الإستئناف المدنية الناظرة في قضايا المطبوعات في بعبدا

أحالت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الى محكمة الإستئناف المدنية الناظرة في قضايا المطبوعات في بعبدا، الصحافي رضوان مرتضى، على خلفية تقرير تم نشره في جريدة “الأخبار” وعلى موقع “الجديد” بعنوان “شبكات تهريب حشيشة وترامادول أمام القضاء”، أشار فيه الكاتب الى تخلية سبيل مشتبه به في ملف ترويج مخدرات خلال فترة قياسية، وهو من ضمن أفراد أربع شبكات تنشط في تهريب المخدرات بين لبنان ومصر وليبيا والهند، وقد تم ضبط هذه الشبكات من قبل فرع المعلومات.

وكان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور إدعى على مرتضى بجرم حرق سرية التحقيق ونشر مضمون محاضر سرية.

ومثل مرتضى أمام المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني بناء على الإدعاء المقدم من القاضي منصور، فنفى خلال التحقيق حيازته محاضر التحقيق السري المشار اليه أعلاه، رافضا الكشف عن مصادر معلوماته.

وأتت إحالة القاضية عون لمرتضى الى محكمة الإستئناف المدنية الناظرة في قضايا المطبوعات، سندا الى المادة 12 من قانون المطبوعات والتي تنص على أن “من عد نفسه متضررا ماديا أو أدبيا من منشورات جريدة أو نشرة يومية أو موقتة أن يقيم الدعوى وأن يطلب العطل والضرر” وكذلك سندا الى المادة 22 من القانون عينه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام