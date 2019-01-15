دراسة تكشف عن أفضل مدن العيش في العالم

كشفت دراسة علمية مختصة بشؤون الحياة في المدن والدول في العالم عن المدينة الأمثل والأفضل للعيش بالنسبة المواطنين القاطنين في روسيا.

وأشارت نتائج الدراسة التي قامت بها شركة “نومبيو” الدولية والمرفقة باستطلاع للرأي أن مدينة نيجني نوفغورود الروسية هي المدينة الأكثر راحة للعيش بالنسبة للمواطنين في روسيا.

واستندت الدراسة على مؤشرات علمية أبرزها القوة الشرائية للسكان، الطبابة والرعاية الصحية، الأمن والبيئة بالإضافة إلى المناخ وكل ما يتعلق بالسكان من مسكن وعمل ودخل فردي وصولا إلى حركة المواصلات والتفاصيل الدقيقة.

ومن بين 226 مدينة استطاعت 5 مدن روسية البروز في أماكن متقدمة نسبيا ومنها نيجني نوفغورود (109 عالميا) وبعدها مدينة سانت بطرسبورغ (182) وتلتها موسكو (191) ويكاتيرينبورع (199) ونوفوسبيرسك (206).

أما المدن التي احتلت الصدارة فهي كل من كانبيرا في أستراليا ومدينة أيدهوفن الهولندية وتلتها كل من مدينة رولي الواقعة في ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة ومدينة أديلايد الأسترالية وزوريخ السويسرية.

أما أسوأ مدن العيش بالنسبة للمواطنين فكانت كل من مانيلا وبكين وعاصمة بنغلاديش داكا، وتلتها كل من لاغوس النيجيرية والعاصمة الفنزويلية كراكاس.

المصدر: سبوتنيك