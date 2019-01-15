عمليات الأنبار التابعة للحشد تمنع “استطلاعاً مريباً” للقوات الأمريكية

أعلنت عمليات الأنبار التابعة للحشد الشعبي أنها قامت الثلاثاء بمنع القوات الأمريكية من “استطلاع مريب” للقطعات الأمنية ضمن حدود مسؤوليتها. وقال قائد العمليات قاسم مصلح في تصريح لموقع الحشد الشعبي إن ” الاستفزازات الامريكية وصلت لكشف معلومات سرية لقواتنا المرابطة على الحدود “، مبيناً أن “القوات الامريكية تعمل على أخذ معلومات دقيقة وحساسة من القوات الأمنية المرابطة على الحدود العراقية السورية”.

واضاف مصلح أن “قيادة عمليات الأنبار للحشد منعت القوات الامريكية من إكمال الاستطلاع مما اضطرها الرجوع الى قاعدة بئر المراسمة وعدم اقترابهم من قاطع الحشد الشعبي”، لافتاً الى ان “هذا الاستطلاع يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية العراقية”. وتابع مصلح أن “القوات الامريكية استطلعت مسافة من الحدود العراقية السورية ووجهت اسئلة لشرطة الحدود والجيش العراقي تلخصت بعدد النقاط القتالية الموجودة عند الحدود وكمية الذخيرة ونوع السلاح وعدد الافراد المتواجدين في كل نقطة”، مؤكداً أن “تلك المعلومات تكشف سرية القوات المرابطة مما يجعل استهدافها سهلا، إذ ان تلك المعلومات كشفها غاية في الخطورة”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي