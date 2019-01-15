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January 15 2019 - 11:43

انهيار ثلجي على مرتفعات عيناتا البقاعية ألحق أضرارا جسيمة بالأشجار المثمرة

منذ 34 mins 15 January، 2019
انهيار ثلجي على مرتفعات عيناتا البقاعية ألحق أضرارا جسيمة بالأشجار المثمرة
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن انهيارا ثلجيا حصل في محلة الشعنينة على مرتفعات بلدة عيناتا البقاعية ألحق أضرارا جسيمة بالأشجار المثمرة التي جرفتها وغمرتها الثلوج.

ولفت رئيس بلدية عيناتا ميشال نصر رحمة أن “الانهيار الثلجي الجارف تسبب بأضرار كبيرة في حيطان الدعم التي تهدم بعضها، وببعض البيوت الزراعية، كما قضى على أكثر من 3000 شجرة مثمرة بحسب التقديرات الأولية”.

وطالب الهيئة العليا للاغاثة “بالتعويض على الأضرار التي لحقت بالمزارعين، مع الإشارة إلى خسارة مزارعي عيناتا كامل موسم التفاح نتيجة انهمار حبات البرد الكبيرة التي أتلفت الثمار على الأشجار قبل القطاف في فصل الخريف الماضي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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