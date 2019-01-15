العدو الاسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال في الضفة الغربية المحتلة

نفدت قوات العدو الاسرائيلي الثلاثاء حملة دهم واعتقالات بحق الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “اعتقلت قوات الاحتلال 18 مواطنا من محافظات الضفة”، وتابعت “في بيت لحم اعتقل جنود الاحتلال 3 فتية وشاب من مناطق مختلفة وهم: محمد نبيل ثوابته (15 عاما)، ومهند بدر ثوابتة (16 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وبهاء خالد البدن (22 عاما) من بلدة تقوع شرقا، ومحمد حسن أبو عجمية (15 عاما) من بلدة الدوحة غربا، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها”.

واضافت المصادر “في رام الله اعتقل جنود الاحتلال الشاب سعيد جودة يعقوب مساء أمس على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة عين قينيا شمال رام الله”، ولفتت الى ان “الجنود الصهاينة اقتحموا دير أبو مشعل غرب رام الله وصادروا مركبة، واعتقلت عاصف الرفاعي من كفر عين غرب رام الله وسليمان أبو غوش (شقيق الشهيد حسين أبو غوش) من مخيم قلنديا شمال القدس بعد استدعائهما لمقابلة المخابرات أمس”.

واشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محمود شريم (22 عاما)، بعد دهم منزله، وتفتيشه في قلقيلية، واعتقلت الشاب سلطان أبو مصطفى من مخيم بلاطة بنابلس أثناء مروره على حاجز حوارة جنوب المدينة، وصادرت قوات الاحتلال مبلغا من المال لمواطن من عائلة صقر في مخيم بلاطة بنابلس”.

المصدر: وكالة معاً