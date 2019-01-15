تمديد انتشار القوات الأميركية على الحدود مع المكسيك حتى ايلول/سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة الحرب الاميركية(البنتاغون) الإثنين أنه “تم تمديد انتشار القوات الأميركية على الحدود مع المكسيك حتى أيلول/سبتمبر المقبل بهدف دعم حرس الحدود في مواجهة تدفق المهاجرين”.

وقال متحدث باسم البنتاغون في بيان له إن “وزير الدفاع بالوكالة بات شاناهان وافق على طلب تقديم المساعدة لوزارة الأمن الداخلي حتى 30 أيلول/سبتمبر 2019”.

وأضاف البنتاغون ان “الدعم الذي توفره وزارة الدفاع على الحدود الجنوبية الغربية سيتحول من تعزيز لنقاط الدخول إلى المراقبة المتنقلة وعمليات الكشف فضلا عن وضع أسلاك شائكة بين نقاط العبور”، مشيرا الى انه “سيواصل أيضا توفير دعم جوي”.

وينتشر حاليا أكثر من 4500 جندي على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية