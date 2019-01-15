غرفة التحكم المروري في لبنان: تصادم بين سيارتين على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام في بيروت والأضرار اقتصرت على الماديات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2019 - 09:14

غرفة التحكم المروري في لبنان: تصادم بين سيارتين على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام في بيروت والأضرار اقتصرت على الماديات

منذ 2 ساعة 15 January، 2019
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