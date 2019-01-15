لوهانسك تتهم اوكرانيا بقصف أراضيها 5 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية الثلاثاء القوات الأوكرانية بقصف أراضيها خمس مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية “خلال الـ 24 ساعة الماضية انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة خمس مرات باستخدام قذائف هاون عيار 120 و82 ملم وقاذفات قنابل يدوية فضلا عن الأسلحة المركبة على ناقلات الأشخاص المدرعة ومدافع عيار ثقيل و أسلحة خفيفة”.

وأشار المتحدث إلى أن “أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكينية كالينوفكا وغولوبوفسكوي”، ولفت الى انه “تم إطلاق حوالي 60 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية لم تسفر عن ضحايا في صفوف المدنيين”.

المصدر: سبوتنيك