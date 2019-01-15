مادورو يصف بولسونارو بأنه “هتلر الأزمنة الحديثة” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2019 - 06:31

مادورو يصف بولسونارو بأنه “هتلر الأزمنة الحديثة”

منذ 3 ساعة 15 January، 2019
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أخبار دولية - فنزويلا

وصف الرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، نظيره البرازيلي اليميني المتطرف جاير بولسونارو بأنه “هتلر الأزمنة الحديثة”.

وقال مادورو في خطاب أمام الجمعية التأسيسية إن “بولسونارو هو هتلر الأزمنة الحديثة، إنه كذلك، بالمقابل، تنقصه الشجاعة والحسم لأنه دمية لمجموعات (مؤثرة)”. وأضاف الرئيس الفنزويلي “الشعب البرازيلي سيتولى أمره”.

كانت الحكومة البرازيلية قد وصفت الخميس الولاية الرئاسية الجديدة لمادورو بأنها “غير شرعية”، معتبرة أن السلطة التنفيذية تعود إلى الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة الفنزويلية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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