موسكو: أبدينا ملاحظات جدية على اقتراح للولايات المتحدة وكندا وهولندا في منظمة حظر الكيميائي

أبدى وفد روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال اجتماع استثنائي لمجلس المنظمة التنفيذي، ملاحظات جدية على اقتراح قدمته الولايات المتحدة وكندا وهولندا حول قائمة المواد المحظورة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين: “لقد أبدينا عددا من الملاحظات الجادة على اقتراح الترويكا.. مقترحهم (يتمثل) بعدم إدراج كامل طيف المواد الكيميائية السامة التي تمت دراستها وحيازتها في العديد من بلدان الاتفاقية، تحت المراقبة، بما فيها تلك التي تسمى لدى الغرب بـ(نوفيتشوك)، بل فقط ممثلين عن (عائلتين) من المواد التي يتضح أنها مركبات كيميائية، قد لا توجد حتى في الطبيعة”.

وذكر أن الجانب الروسي أشار إلى “الخلفية السياسية لمشروع القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار صلته بالأحداث التي وقعت في سالزبوري وأيمزبوري، والبيانات الرنانة حول هذا الموضوع من قبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي”.

وأضاف: “لقد سمعنا (مثل هذه البيانات الرنانة) اليوم في خطابات بعض الوفود الغربية.. ومع مراعاة الاعتراضات التي أعرب عنها، فإن وفدنا لم ينضم إلى قرار المجلس التنفيذي.. وقد سبق لبعض البلدان استخدام نهج مماثل عند النظر في قرارات غير مناسبة لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأشار إلى أنه “وفقا للإجراءات، فإن لدى الدول المشاركة في الاتفاقية الكيميائية، 90 يوما لدراسة إضافية لوثيقة الترويكا .. وسيصبح القرار بشأنها ساريا إذا لم يبد أي عضو في المنظمة اعتراضه عليها”.

المصدر: وكالات