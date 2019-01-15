البشير: سنوفر الوقود بدعم من الإمارات

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن هناك ترتيبات لتوفير الوقود عبر الموارد المحلية وبدعم من الإمارات العربية المتحدة.

وقال البشير خلال حديثه أمام قيادات الإدارة الأهلية والأحزاب بمدينة نيالا: “سنوفر الوقود عبر إمكانيات محلية وبدعم من بعض الأشقاء، وأحب أن أذكر إخوتنا في دولة الإمارات الذين وقفوا معنا في هذه اللحظة، ونحن سنرتب معهم لتوفير كل حاجة البلاد من الوقود”.

وأكد البشير أن الدولة وفرت نحو 4 مليارات دولار من عائدات صادرات المواد غير النفطية، في الوقت الذي تبلغ فيه حاجة البلاد من النقد الأجنبي 8 مليارات دولار.

وأشار إلى أن “السودان يواجه مشكلة اقتصادية مثل الكثير من الدول ولديه من الموارد ما يمكنه من تجاوزها”.

وجدير بالذكر أن السودان يشهد احتجاجات منذ الشهر الماضي على خلفية ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

المصدر: وكالات