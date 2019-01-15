الجهاد الاسلامي تحمل نتنياهو المسؤولية عن العدوان على حراس المسجد الأقصى

اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بأن اعتداء قوات الاحتلال على حراس المسجد الاقصى والمصلين هو أسلوب ممنهج من العدوان والحرب على المقدسات.

وحملت الحركة على لسان الناطق باسمها، مصعب البريم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا العدوان، مشيرة الى أن الأخير يريد اعادة مخطط التقسيم الزماني والمكاني لخدمة حزبه المتطرف في الانتخابات .

وأكد البريم بأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته لحماية المسجد الاقصى المبارك، والجميع مصطف في خندق الدفاع عن المقدسات.

ودعا الناطق باسم الجهاد أبناء شعبنا لتكثيف التواجد في ساحات المسجد الاقصى وشد الرحال إليه، مطالباً الأمة جمعاء ألا تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها تجاه مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المصدر: فلسطين اليوم