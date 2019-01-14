الرئاسة التركية: أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا إقامة “مناطق آمنة” شمال سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2019 - 20:29

الرئاسة التركية: أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا إقامة “مناطق آمنة” شمال سوريا

منذ 36 mins 14 January، 2019
أخبار موقع المنار

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