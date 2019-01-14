العدو الاسرائيلي يعيد فتح طريقين في الضفة الغربية المحتلة

أعادت سلطات العدو الاسرائيلي الاثنين فتح طريقين في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

ولفتت مصادر فلسطينية الى انه “بعد المتابعات المستمرة والجهد المتواصل الذي بذلته الهيئة العامة للشؤون المدني تم فتح طريق دير بزيع- راس كركر (العنب)”.

واضافت المصادر “قامت قوات الاحتلال بفتح البوابة وباتت هذه الطريق سالكة امام حركة المركبات”.

وتابعت المصادر ان “اغلاق هذا الطريق منذ اكثر من ثلاثة شهور شكل ازمة كبيرة للمواطنين، حيث اضطروا لسلوك طرق اخرى بديلة كلفتهم معاناة ووقت للوصول الى قراهم ومنازلهم”.

المصدر: وكالة معاً