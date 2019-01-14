بالتكبيرات والهتافات.. عاد المصلون الى مسجد قبة الصخرة

دخل عشرات المصلين الفلسطينيين الى مسجد قبة الصخرة المشرفة، بعد حصارها واغلاقها من قبل عناصر قوات العدو الاسرائيلي لمدة 6 ساعات.

وقالت مصادر فلسطينية إن “المصلين دخلوا مرددين التكبيرات والهتافات المنددة بالاحتلال”، وتابعت “أثبت أهالي القدس أنهم رأس الحربة في الدفاع عن المقدسات”.

ولفتت المصادر الى انه “أمام توافد المصلين واعتصامهم رغم الاجواء الباردة والامطار التي شهدتها المدينة، تراجعت سلطات الاحتلال عن مطلبها بإقتحام المسجد وتنفيذ اعتقالات من داخله، وتمكن المصلون من دخوله والصلاة فيه الظهر والعصر”.

المصدر: وكالة معاً