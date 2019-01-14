الجيش اليمني واللجان الشعبية يصدون زحفا لقوى العدوات بالبيضاء

تصدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الاثنين لمحاولة تقدم فاشلة لقوى العدوان السعودي الاميركي في محافظة البيضاء اليمنية.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية تمكنت من كسر زحف لمنافقي العدوان باتجاه عدد من مواقع المجاهدين في جبهة قانية موقعة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم”.

وأشار المصدر إلى أن “القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال-1 على تجمعات للمنافقين اثناء كسر الزحف في قانية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وأكد المصدر “جهوزية الجيش واللجان الشعبية في مختلف الميادين والجبهات والتصميم على تطهير اليمن من دنس الغزاة والمنافقين مهما كانت التضحيات”.

المصدر: موقع انصار الله