ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مع هبوط الدولار الأميركي بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار الفائدة العام الجاري، وهبوط الأسهم الآسيوية، بعد بيانات صينية ضعيفة تشير لتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1291.97 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش. وصعد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1292.10 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 11 بالمئة منذ أن سجل أقل مستوى في عام ونصف العام في منتصف أغسطس عند 1159.96دولار، بسبب تقلبات أسواق الأسهم وضعف الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1306.99 دولار للأوقية. وكان المعدن قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي عند 1342.43 دولار.

وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 809.20 دولار للأوقية، واستقرت الفضة عند 15.59 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز