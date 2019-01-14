عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير اليمني ضد قوى العدوان بنجران

نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في الجيش اليمني واللجان الشعبية الاثنين عملية مشتركة استهدفت تجمعات لقوى العدوان السعودي الاميركي بقطاع نجران.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “العملية المشتركة استهدفت تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في معسكر سقام بنجران”، ولفت الى أن “العملية المشتركة خلفت خسائر كبيرة في صفوف العدو”.

وأشار المصدر إلى أن “هذه العملية جاءت بعد أقل من 24 ساعة من عملية أخرى نفذها سلاح الجو المسير والقوة المدفعية استهدفت تجمعات للجيش السعودي بجيزان ما أدى الى إحراق عدد من الآليات ومصرع العشرات منهم”.

المصدر: موقع انصار الله