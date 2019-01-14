انفجار غاز في شمال غرب تركيا ربما نجم عن انهيار أرضي

نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن حاكم إقليم سكاريا قوله :”إن من المعتقد أن انهيارا أرضيا تسبب في انفجار غاز وقع قرب خط أنابيب في الإقليم الواقع شمال غرب البلاد”.

وذكر حاكم الإقليم أحمد حمدي نايير “في تقديرنا أن الحادث وقع بسبب انهيار أرضي في خط التوزيع الرئيسي”.

أضاف :” لا توجد منازل في المنطقة ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات وفرق الإطفاء ووحدات خط الغاز تتعامل مع الانفجار”.

وذكر مسؤول في قطاع الطاقة أنه “يجري التحقيق في السبب لكن الدلائل الأولية تستبعد فرضية الهجوم”.

وذكرت الأناضول أن “فرق الاطفاء تكافح النيران في منطقة عريفية حيث وقع الانفجار”.

المصدر: وكالات