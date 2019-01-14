ظريف: الرئيس روحاني سيتوجه إلى العراق في غضون الأسابيع المقبلة

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني سيتوجه إلى العراق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن وزير الخارجية الإيراني تحدث خلال كلمة له صباح اليوم الاثنين أمام الصحفيين حول الاجتماعات والمشاورات التي عقدها مع المسؤولين العراقيين.

وتابع ظريف “كان لدي اجتماع طارئ مع وزير الخارجية العراقي فور وصولي إلى بغداد في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم أمس الأحد، واستمر حوالي ساعتين. في هذا الاجتماع ، استعرضنا التعاون الثنائي والقضايا الاقتصادية والإقليمية”.

وأضاف “كانت لدينا وجهات نظر متشابهة حول القضية السورية وضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها ، فضلاً عن ضرورة إنهاء الحرب في اليمن”.

وأوضح وزير الخارجية بأنه “خلال اجتماعه مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم أمس ، تم اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لمشكلة تجريف نهر “أروند رود”، وسيتم التنسيق عنها خلال الأيام القليلة المقبلة ؛ ويمكن أن يكون إنشاء هذه اللجنة المشتركة بمثابة أخبار جيدة لمحافظتي خوزستان والبصرة”.

وأشار إلى المحادثات التي جرت بينه وبين رئيس الوزراء العراقي، وقال “خلال هذا الاجتماع ، تم التطرق إلى مختلف القضايا وأصدر رئيس الوزراء توجيهات لحل المشاكل الاقتصادية من أجل تسهيل العلاقات الثنائية ، وتم الاتفاق على أن زيارة الرئيس روحاني ستعقد في الأسابيع القليلة المقبلة بعد توجيه دعوة رسمية من قبل الرئيس ورئيس الوزراء العراقي”.

المصدر: وكالة مهر