مجلس الدولة الليبي طالب بقطع العلاقات مع لبنان

افادت “وكالة سبوتنيك” الروسية ان مجلس الدولة الليبي طالب في بيان اليوم ، بقطع العلاقات مع لبنان، على خلفية “إهانة العلم”، لافتا إلى أن هذه الأعمال لا تمثل الشعب اللبناني.

واستنكر المجلس الأعلى للدولة، بحسب ما أفادت صحيفة “الوسط” الليبية، “إهانة حركة أمل علم الدولة الليبية في مقر القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها بالعاصمة بيروت، مطالبا وزارة الخارجية بتجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

واعلن ان “هذه الأفعال لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق، مذكرا بقيام ثورة شعبية ضحى من أجلها الآلاف”.

وطالب بيان المجلس الأعلى للدولة “جامعة الدولة العربية بموقف واضح من هذه الواقعة واستبعاد لبنان من أي حدث عربي إلى حين تحمل السلطات اللبنانية مسؤوليتها والالتزام بالأعراف الدبلوماسية”.

المصدر: سبوتنيك