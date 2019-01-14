أبرز التطورات على الساحة السورية

حلب وريفها:

ـ حلّقَ طيران “التحالف الدولي” في سماء مدينة منبج، بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ انفجار دراجة نارية مفخخة غرب دوار “الكتاب” في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، مساء أمس، دون ورود معلومات عن إصابات.

حماه وريفها:

ـ استلمت “هيئة تحرير الشام” كامل نقاط ومواقع “الجبهة الوطنية للتحرير” في منطقة سهل الغاب بريف حماه الشمالي الغربي، بعد الاتفاق مع مسلحي “الجبهة” على خروجهم باتجاه مناطق سيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً في ريف حلب الشمالي الغربي.

المشهد المحلي:

ـ أكد رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب السوري فيصل الخوري، خلال لقاء اللجنة مساء أمس مع وفد لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، على عمق الروابط التاريخية بين سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي ترجمت بوقوف كل من البلدين ودعمهما بعضهما البعض إزاء التحديات الخارجية، معرباً عن ثقته بأن زيارة الوفد الإيراني ستحقق أهدافها في تعميق العلاقة بين مجلسي الشورى والشعب.

بدوره أشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي حشمت الله فلاحت بيشة إلى أن الهدف من زيارة سورية هو توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف أوجهها، مؤكداً استعداد أعضاء الوفد للعمل في مجلس الشورى للإسراع بالتصديق على الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والمساهمة في تنفيذ كل المشاريع المطروحة ونقل التقنيات الحديثة إلى سورية والتي من شأنها المساعدة في إعادة الإعمار.

ـ أفاد ممثل مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، أليكسي دينكين، بأن العسكريين الروس قاموا لأول مرة بإيصال مساعدات إنسانية إلى منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، بطلب من السكان المحليين.

ـ قال “المرصد السوري المعارض” إن القوات الأمريكية نقلت دفعة جديدة من معداتها العسكرية من مناطق تواجدها وقواعدها العسكرية شرق نهر الفرات بسوريا إلى العراق.

المشهد الدولي:

ـ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على موقع “تويتر” بتدمير اقتصاد تركيا إن هي هاجمت الأكراد في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.

وأضاف أنه سيقيم منطقة آمنة بعرض 20 ميلا لهذا الغرض. في الوقت ذاته ذكر ترامب أنه لا يريد أن يقوم الأكراد باستفزاز تركيا.

من جهة أخرى أكد أن روسيا وإيران وسوريا كانت أكبر الدول المستفيدة من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في تدمير داعش، واستدرك قائلا: “استفدنا نحن أيضا، لكن حان الوقت لإعادة قواتنا إلى البلاد وإنهاء هذه الحروب التي لا نهاية لها”.

وفي معرض رده على تصريحات ترامب، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عبر حسابه على موقع “تويتر” إنه لا يمكن للإرهابيين أن يكونوا حلفاء وشركاء لواشنطن

وأضاف قائلاً “إلى السيد ترامب، إن وضع الأكراد مع تنظيم “بي كا كا” الإرهابي وامتداده السوري “ي ب ك/ ب ي د” في خانة واحدة، يعد خطأ قاتلاً”، مشدداً على أن أنقرة “تكافح الإرهابيين وليس الأكراد، وتعمل على حماية الأكراد وباقي السوريين من تهديد الإرهاب”.

ـ قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عقد في عمّان، يوم أمس، إن “شروط عملية السلام في سوريا تنطوي على عملية انتخابية تتم بطريقة شفافة. وإذا كان الرئيس بشار الأسد مرشحاً، فليكن. وعلى السوريين أن يقرروا مستقبلهم”، مضيفاً “لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك إلا في إطار عملية سلام مصادق عليها من قبل الجميع، وعملية انتخابية تقوم على إصلاح الدستور الحالي”.

ـ أكد مصدر في الأمم المتحدة نبأ زيارة المبعوث الدولي الخاص إلى الشأن السوري، غير بيدرسون، إلى دمشق قريباً، فيما رفض مكتب المبعوث تأكيد أو نفي الخبر.

ـ قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” خلال جولة قام بها على الحدود الشمالية، إن “هجوم الجيش على مخازن أسلحة إيرانية في مطار دمشق الدولي قبل يومين يثبت تصميم إسرائيل على منع التموضع العسكري الإيراني بسوريا”، مضيفاً “إذا لزم الأمر سنقوم بتكثيف هذه الهجمات”.

المصدر: الاعلام الحربي