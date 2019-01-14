الرئيس روحاني: علاقاتنا وثيقة مع الدول المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2019 - 11:01

الرئيس روحاني: علاقاتنا وثيقة مع الدول المجاورة

منذ 14 mins 14 January، 2019
أخبار موقع المنار

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