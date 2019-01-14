#لافروف: موسكو تؤيد بذل جهود إضافية لإضفاء مستوى جديد ونوعي على العلاقات مع #طوكيو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2019 - 11:02

#لافروف: موسكو تؤيد بذل جهود إضافية لإضفاء مستوى جديد ونوعي على العلاقات مع #طوكيو

منذ 21 mins 14 January، 2019
أخبار موقع المنار

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