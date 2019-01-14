الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال كلمة له في محافظة كلستان: لن نخشى مؤامرات الأعداء وسنتجاوز المشاكل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2019 - 11:02

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال كلمة له في محافظة كلستان: لن نخشى مؤامرات الأعداء وسنتجاوز المشاكل

منذ 16 mins 14 January، 2019
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