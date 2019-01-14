روسيا تعلن استعدادها الحوار مع الولايات المتحدة بشأن تحديد أسعار متساوية للتأشيرات

أكد نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف الإثنين، أن بلاده مستعدة لمناقشة مسألة تحديد أسعار متساوية للتأشيرات، مع الولايات المتحدة. وقال إيفانوف لوكالة “سبوتنيك” ” أريد أن أشرح الوضع أن مواطني الدول الأجنبية التي ليس لدى روسيا اتفاقات دولية معها تحدد رسوم إصدار التأشيرة يدفعون الرسوم بالمبلغ الذي حدده التشريع الروسي الحالي. لا توجد أي علاقة مغايرة بهذا الشأن مع المواطنين الأمريكيين. بعد إدخال التعديلات، في كانون الثاني/يناير 2017 ، على التشريع الروسي بشأن تعرفة الرسوم للأميركيين، وكذلك لمواطني الدول الأخرى (بريطانيا، المملكة العربية السعودية) أصبحت هذه الرسوم متباينة بناءً على معدلات تعدد تأشيرات الدخول: 90 دولاراً لتأشيرة دخول واحدة ، 144 دولاراً للحصول على تأشيرة دخول مزدوجة و 270 دولار لتأشيرة دخول متعددة ، وإذا تم إصدار التأشيرة على أساس عاجل (خلال 1-3 أيام) ، فسوف يتم حينها مضاعفة الرسوم”.

وذكر إيفانوف أنه “بنتيجة المشاورات مع الجانب الأميركي، تقرر حل مسألة تحديد تكلفة التأشيرات نفسها.” وأوضح نائب وزير الخارجية “قرار وزارة الخارجية الروسية ، الذي ينص على إجراء منفصل لحساب تكلفة التأشيرات لمواطني الولايات المتحدة – بالتناسب المباشر مع تكلفة التأشيرة الأمريكية للروس – حاليا قيد التسجيل لدى وزارة العدل الروسية. بعد التسجيل والنشر الرسمي ، سيصبح ساري المفعول. للأسف، شركاؤنا الأميركيون اختاروا زيادة رسوم التأشيرات على الرغم من حقيقة أن لديهم هذه المعلومات. ومن جانبنا نحن مستعدون للحوار مع الولايات المتحدة “.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية