وصول طائرة إلى مطار #صنعاء تابعة للأمم المتحدة لنقل الوفد الوطني إلى العاصمة الاردنية لاستكمال التفاوض مع ممثلي العدوان حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2019 - 01:07

وصول طائرة إلى مطار #صنعاء تابعة للأمم المتحدة لنقل الوفد الوطني إلى العاصمة الاردنية لاستكمال التفاوض مع ممثلي العدوان حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى

منذ 3 ساعة 13 January، 2019
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