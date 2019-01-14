وزيرا خارجية العراق وإيران يؤكدان دعم بلديهما لسوريا في مواجهة الإرهاب

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد اليوم التعاون بين البلدين وسبل دعم سورية في مواجهة الإرهاب. وأوضح الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع ظريف أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء دعم بلديهما لسورية واعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضيها.

وأشار الحكيم إلى أنه تم التطرق إلى الحل السلمي للأزمة في اليمن ودعم العراق وإيران للشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهته لفت ظريف إلى تأكيد إيران والعراق الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية ودعم سورية للقضاء على الإرهاب. وشدد ظريف على أن العلاقات القائمة بين إيران والعراق “قوية للغاية” مبينا أنه لن يتم السماح لأحد بالتدخل فيها.

وبدأ وزير الخارجية الإيراني يرافقه وفد رفيع المستوى زيارة رسمية إلى العراق تستغرق أربعة أيام للقاء كبار المسؤولين العراقيين وحضور عدد من الملتقيات الاقتصادية المشتركة.

المصدر: وكالة سانا