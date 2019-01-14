المجلس السياسي الأعلى في اليمن يحمل تحالف العدوان إفشال اتفاق السويد

حمل المجلس السياسي الأعلى تحالف العدوان وأدواته مسؤولية إفشال اتفاق السويد معربا في اجتماع له اليوم عن استيائه لعدم إحراز أي تقدم في إعادة الانتشار من قبل مرتزقة العدوان.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس على الموقف الثابت للجمهورية اليمنية تجاه السلام والعملية السياسية ودعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة ولاتفاق السويد وتنفيذ النقاط الواردة فيه، مثمنا في الوقت ذاته الصمود الأسطوري لرجال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة التصعيد.

كما تناول الاجتماع نتائج نقاشات الحكومة والجهات ذات العلاقة والأحزاب والمكونات السياسية لمسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لإثرائها بالملاحظات النوعية والجوهرية. وأكد المجلس السياسي الأعلى بهذا الصدد على الأولويات الملحة في هذه المرحلة وفي المقدمة المنظومة العدلية التي تتضمن القضاء والنيابات وأقسام الشرطة بالتعاون مع السلطات المحلية.

المصدر: المسيرة نت