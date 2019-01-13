مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاحد 13-1-2019

بكرت ميريام في المجيءِ الى لبنان، أخذت الرايةَ عن نورما، لها الامرُ حتى الخميسِ المقبل بقرارٍ واحدٍ موحدٍ على جميعِ الاراضي اللبنانية، تحملُ الخيراتِ والبشرى: ثلوجا وأمطارا بعيدا عن تياراتِ السياسةِ الغارقةِ في خِلافاتٍ عاتية، ومجارٍ ضاعت فيها الحكومةُ لاَشهرٍ، ومزاريبِ فسادٍ وافسادٍ أرهقتِ الدولةَ لعقودٍ ولا تزال. واستباقاً لطوفانِ الشوارِع، وما ستكشِفُهُ العاصفة عن بُنىً تحتيةٍ مهترئةٍ تتوراثُها الحكوماتُ المتعاقبة، تظاهَرَ ناشطونَ في مختَلِفِ المناطقِ تحتَ شعار “الى الشارع للانقاذِ ومحاربةِ الفساد”.

لم يترُكِ المحتجونَ شِعاراً يُعَبِّرُ عن ألمِ ووجعِ الناسِ الا اطلقوه، لكن كيفَ السبيلُ الى ازالةِ هذا الكمِ الهائلِ من الجليدِ المتراكمِ على عقولِ وقلوبِ بعضِ المسؤولينَ، والغشاوةِ عن عُيونِهِم؟

التحركاتُ الشعبيةُ اليومَ اقتصرت على المناطق وعلى موعدٍ مع التظاهرةِ الأكبرِ التي ستقامُ نهارَ الأحدِ القادمِ وسَطَ بيروتَ بالتزامنِ مع القمةِ الاقتصادية.

وللتباحثِ في الاوضاعِ الاقتصاديةِ والمالية، عُقِدَ اجتماعٌ طارىءٌ برئاسةِ الرئيس عون في قَصرِ بعبدا، وبيانٌ ختاميٌ لطمأَنَةِ المعنيين. فاِعادةُ هيكلةِ الدَينِ العامِّ غيرُ مطروحةٍ على الاطلاق، والدولةُ ملتزمةٌ تاريخيا وحاضراً ومستقبلاً بالمحافظةِ على حقوقِ المُودِعينَ والمصارفِ وحاملي مختلِفِ سنداتِ الدينِ السيادية، جاءَ في البيان.

وان كانت ميريام ستَحجِبُ الرؤيا في عددٍ من المناطق، فاِنَ التصريحاتِ التي يُطلِقُها المسؤولونَ الاميركيونَ خلالَ زيارتِهِم للبنانَ والمِنطقة لن تُخفي حقيقةً ساطعة. حزبُ الله يؤكدُ أنَّ الحَراكَ الاميركيَ لن يَحجُبَ مشهدَ تقهقُرِ واشنطن مع قرارِ ترامب سَحبَ قواتِهِ من سوريا يقولُ عضوُ المجلسِ المركزي في الحزبِ الشيخ نبيل قاووق.

كذلكَ فاِنَ القنابلَ الدُخانيةَ التي يُلقيها حليفُهُم رئيسُ وُزراءِ العدو بالحديثِ عن تدميرِ اهدافٍ ايرانيةٍ في سوريا، او استعراضاتٍ على الحدودِ لن تُخفي حقيقةَ المَأزِقِ الذي يعيشُهُ بنيامين نتانياهو معَ هذهِ العواصفِ التي تُهدِدُهُ وكِيانَهُ من كلَّ الجَبَهاتِ حيثُ مقاومونَ لا تَهُزُ عَزيمَتَهُم ثلوجُ وصقيعُ.

المصدر: قناة المنار