استهداف تجمعات لعناصر العدوان السعودي الاميركي في نهوقة والحلق بقذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2019 - 20:32

استهداف تجمعات لعناصر العدوان السعودي الاميركي في نهوقة والحلق بقذائف المدفعية

منذ 52 mins 13 January، 2019
أخبار موقع المنار

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