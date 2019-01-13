استهداف تجمعات لعناصر العدوان السعودي الاميركي في نهوقة والحلق بقذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2019 - 20:32
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استهداف تجمعات لعناصر العدوان السعودي الاميركي في نهوقة والحلق بقذائف المدفعية
منذ 52 mins
13 January، 2019
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