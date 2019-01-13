إطلاق صاروخين من نوع زلزال1 على تجمعات قوى العدوان السعودي الاميركي بمعسكر طيبة الاسم في صحراء الأجاشر قبالة نجران – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2019 - 20:33

إطلاق صاروخين من نوع زلزال1 على تجمعات قوى العدوان السعودي الاميركي بمعسكر طيبة الاسم في صحراء الأجاشر قبالة نجران

منذ 55 mins 13 January، 2019
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