اجتماع لـ”فتح والديمقراطية”: لصون منظمة التحرير وتطوير أشكال المقاومة الشعبية

عقد اجتماع ثنائي في العاصمة السورية دمشق عن ممثلين من قيادات “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة فتح”، بحضور الامين العام للجبهة نايف حواتمة وعدد من أعضاء المكتب السياسي، عضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة على الساحة الفلسطينية والاقليمية.

وقد أكد وفد “الجبهة الديمقراطية” على “التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الإئتلافية ببرنامجها الوطني والعودة وتقرير المصير والاستقلال ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني في نضاله للخلاص من الاحتلال والاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة”، وأدان “الانقسام وكل ما من شأنه أن يعمقه ويزيد العلاقات داخل الحالة الوطنية توتير”.

من جانبه، أكد وفد فتح حرصه على “المؤسسة الوطنية كإطار جامع للكل الفلسطيني تحت سقفها تدير الحالة الوطنية حواراتها وتعالج خلافاتها وتتوصل إلى قواسمها المشتركة”.

واتفق المجتمعون على “ضرورة صون وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وصون مؤسساتها على أسس ائتلافية بعيدا عن سياسة التهميش والإقصاء ودعم الحركة الشعبية في المواجهات المتنقلة في القدس وأرجاء الضفة الفلسطينية وتطوير أشكال المقاومة الشعبية واستنهاض عناصر القوة في صفوف شعبنا”.

المصدر: بريد الموقع