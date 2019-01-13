عودة دفعة جديدة من المهجرين عبر ممر الصالحية على نهر الفرات إلى منازلهم وأراضيهم بريف دير الزور(سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 13 2019 - 15:08

عودة دفعة جديدة من المهجرين عبر ممر الصالحية على نهر الفرات إلى منازلهم وأراضيهم بريف دير الزور(سانا)

منذ 8 mins 13 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة