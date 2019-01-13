المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يزور دمشق (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2019 - 15:08

المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يزور دمشق (سبوتنيك)

منذ 9 mins 13 January، 2019
أخبار موقع المنار

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