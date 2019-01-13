البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2019 - 15:09
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وسائل اعلام خليجية: مصرع رئيس الاستخبارات المعين من العدوان "محمد صالح طماح" متأثراً بجراحه بقاعدة العند اليمنية
الناطق باسم القوات المسلحة: التصنيع الحربي حقق خطوات متقدمة في تصنيع الطيران المسير وهذا العام سيكون عام الطيران المسير
الناطق باسم القوات المسلحة: 136 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات خلال الـ5 أيام الماضية وسقوط عدد كبير من الضحايا
رئيس الوفد اليمني محمد عبد السلام: عدم التقدم في الحديدة يعود إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الاممية عن مسار اتفاق ستوكهولم
عبد السلام: إذا لم يتدارك المبعوث الأممي مارتن غريفيث الأمر فمن الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر
مصلحة الأرصاد: لبنان يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي إلى طقس عاصف وماطر
مراسل المنار: جيش العدو يوقف تثبيت بلوكات اسمنتية في منطقة التحفظ بالعديسة مؤقتاً وينقلها إلى نقطة غير متنازع عليها
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: تأخير تشكيل الحكومة أسبابه داخلية وليس لها أي إرتباطات إقليمية
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: الزيارات الأميركية إلى لبنان والمنطقة لن تحجب مشهد التقهقر في المنظقة
سلسلة إعتصامات شعبية في بيروت وصيدا والبقاع والشوف إحتجاجاً على تردي الوضع الإقتصادي
النائب أسامة سعد خلال مشاركته في إعتصام مطلبي بمدينة صيدا: أطراف السلطة هاربون من مسؤولياتهم
وزير الدفاع يعقوب الصراف يتفقد أضرار العاصفة "نورما" في القرى والبلدات السهلية عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير
تكتل نواب بعلبك الهرمل يطالب بتحقيق عاجل في ملف رمي النفايات الملوثة في عدد من مناطق قضاء بعلبك وأعالي السلسلة الغربية
وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من توقف بعض المرافق والخدمات الصحية خلال أيام معدودة جراء أزمة الوقود الحادة
السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة باتجاه واحد للسماح بعودة العالقين على الجانب المصري
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يزور العراق اليوم على رأس وفد سياسي وإقتصادي رفيع المستوى
إرتفاع حصيلة ضحايا الإحتجاجات الشعبية التي بدأت الشهر الماضي في السودان إلى 24 قتيلاً
توقف مطار ميامي الدولي في الولايات المتحدة عن العمل جزئياً بسبب إستمرار الإغلاق الحكومي
رئيسة الوزراء البريطانية تحذر أعضاء البرلمان من أنّ عدم تأييد خطتها للإنسحاب من الاتحاد الاوروبي سيمثل كارثة لبريطانيا
البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة
منذ 45 mins
13 January، 2019
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