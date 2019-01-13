البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2019 - 15:09

البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة

منذ 45 mins 13 January، 2019
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