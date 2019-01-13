مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن تشهد البلاد، اليوم، عاصفة ترابية قوية، يصاحبها انخفاض في الحرارة ودرجات الرؤية.

ووفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، فإنه يتوقع أن يسود، الأحد طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مضيفة أن الطقس سيؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة، على صفحتها في فيسبوك، إن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر على شمال البلاد، وسيصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية.

وتابعت “كما يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فضلا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط”.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر، فينتظر أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه سيصل من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف.

المصدر: اخبار الان