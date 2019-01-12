حماس تكشف تفاصيل جديدة عن عملية “حد السيف”

عقدت كتائب عز الدين القسام – الجناح العسكري لحركةِ حماس مؤتمراً صحافياً لعرضِ بعضِ تفاصيلِ عمليةِ حدِّ السيفِ التي أفشلت محاولةَ تسللٍ لمجموعةِ كومندس إسرائيلية الى قطاع غزة في نوفمبر/تشرينَ الثاني الماضي.

وعرضت الكتائبُ في ختام المؤتمر، مشاهدَ عن الآلياتِ التي استعملَها الجنودُ الصهاينةُ في عمليتِهم التي كانت تهدفُ لزرعِ جهازٍ للتجسسِ على شبكةِ اتصالاتِ الفصائلِ الفلسطينيةِ في القطاع، وتفاصيلَ عن هويةِ قائدِ الوحدةِ الإسرائيلي ومجموعتِه والمعَداتِ التي استطاعت الكتائبُ الحصولَ عليها خلالَ العمليةِ الفاشلة.

المصدر: قناة المنار