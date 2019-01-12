تركيا ترحب بتصريحات بومبيو حول “حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهابيين” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2019 - 23:55

تركيا ترحب بتصريحات بومبيو حول “حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهابيين”

منذ 37 mins 12 January، 2019
أخبار موقع المنار

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