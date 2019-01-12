منخفض جوي يصل غدا والثلوج الأربعاء المقبل على اقل من 800 متر

أعلن المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة ميشال افرام، أنه “أصبح من شبه المؤكد أنه خلال المنخض الجوي “ترايسي”، ستتساقط الثلوج يوم الأربعاء المقبل على ارتفاع 800 متر، وربما أقل وفي البقاع، وأن لبنان سيتأثر بموجة صقيع قوية أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، إضافة إلى رياح قوية يومي الثلاثاء والأربعاء قد تجاوز 100 كيلومتر بالساعة”.

وأصدر افرام سلسلة إرشادات وتحذيرات لمواجهة هذه العاصفة، شدد فيها على “المزارعين أصحاب كروم العنب العمل على تشحيلها، والمزارعين أصحاب البيوت البلاستيكية العمل على تدعيمها، ومنع تراكم الثلوج عليها والعمل على تدفئتها، كما على المواطنين الانتباه إلى الجليد مساء الخميس 17 لغاية السبت 19 كانون الثاني على ارتفاع 800 متر والبقاع، الذي سيتسبب أيضا بتجميد قساطل المياه الخارجية”.

وأوصى ب”استعمال جل مانع التجمد في مشعاع السيارات، الجرارات الزراعية ومضخات المياه. وعلى المواطنين الانتباه من الرياح القوية يوم الثلاثاء 15 كانون الثاني. أما بالنسبة لأصحاب مزارع الدواجن، فعليهم العمل على تدفئتها، وعلى صيادي الأسماك الانتباه من البحر الهائج، كما على المواطنين الانتباه خلال العاصفة من كورنيش البحر والشواطئ القريبة”.

بدورها أكدت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، في نشرتها المسائية، ان الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان يتأثران اعتبارا من ظهر يوم غد الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة مما يؤدي إلى طقس ماطر.

وعن الطقس المتوقع في لبنان خلال الأيام الثلاثة المقبلة، جاء في النشرة:

– الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة فوق الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا. يتحول تدريجيا عند الظهر إلى غائم مع اشتداد في سرعة الرياح تصل إلى 65 كم/س يرتفع معها موج البحر إلى مترين، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا تشتد اعتبارا من الفترة المسائية وتكون مترافقة بعواصف رعدية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1200 متر.

– الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية خاصة خلال الفترة الصباحية، كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.

– الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ورياح شديدة تصل سرعتها أحيانا إلى 90 كلم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر إلى 5 أمتار. نحذر من خطر تساقط اللوحات الاعلانية. يتحول الطقس تدريجيا خلال الليل إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تصبح غزيرة ليل الثلاثاء/الأربعاء مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام