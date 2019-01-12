ترامب يعتبر أن الإغلاق الأطول للإدارات الفدرالية يمكن حله “خلال 15 دقيقة”

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن “الإغلاق” الذي يشل جزءا من الإدارات الفدرالية ويعتبر الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدخوله يومه الثاني والعشرين يمكنه حله “خلال 15 دقيقة”.

وكتب ترامب في تغريدة أن “الديموقراطيين يمكنهم حل مسألة الاغلاق في خلال 15 دقيقة! اتصلوا بالسناتور ممثلكم او الممثل الديموقراطي واطلبوا منهم أن يؤدوا عملهم! انها أزمة انسانية”.

ويصر ترامب على طلب تمويل بقيمة 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك رغم تصميم الديموقراطيين في الكونغرس على رفض هذا الامر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية