ترامب يعتبر أن الإغلاق الأطول للإدارات الفدرالية يمكن حله “خلال 15 دقيقة” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2019 - 23:55

ترامب يعتبر أن الإغلاق الأطول للإدارات الفدرالية يمكن حله “خلال 15 دقيقة”

منذ 2 ساعة 12 January، 2019
الرئيس الاميركي دونالد ترامب
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن “الإغلاق” الذي يشل جزءا من الإدارات الفدرالية ويعتبر الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدخوله يومه الثاني والعشرين يمكنه حله “خلال 15 دقيقة”.

وكتب ترامب في تغريدة أن “الديموقراطيين يمكنهم حل مسألة الاغلاق في خلال 15 دقيقة! اتصلوا بالسناتور ممثلكم او الممثل الديموقراطي واطلبوا منهم أن يؤدوا عملهم! انها أزمة انسانية”.
ويصر ترامب على طلب تمويل بقيمة 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك رغم تصميم الديموقراطيين في الكونغرس على رفض هذا الامر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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