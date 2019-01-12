مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل وصل مساء اليوم إلى بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2019 - 19:47

مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل وصل مساء اليوم إلى بيروت

منذ 27 mins 12 January، 2019
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