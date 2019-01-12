وزير الخارجية الأميركي يقول إنه متفائل بامكانية تأمين الحماية لكل من الأتراك والأكراد في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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قناة المنار
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January 12 2019 - 17:33

وزير الخارجية الأميركي يقول إنه متفائل بامكانية تأمين الحماية لكل من الأتراك والأكراد في سوريا

منذ 2 ساعة 12 January، 2019
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