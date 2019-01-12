الأدميرال خانزادي: الغواصة “فاتح” ستنضم لسلاح البحرية قريباً

أعلن قائد القوة البحرية للجيش الايراني الأدميرال حسين خانزادي أن الغواصة “فاتح” ستنضم لسلاح البحرية في 29 كانون الثاني/يناير الجاري. وحول موعد ايفاد الدورية البحرية الى المحيط الأطلسي قال خانزادي إن هذه المهمة “ستبدأ قريباً ان شاء الله تعالى”، مضيفاً “ستتواجد القوة البحرية في أي مكان تقرره الدولة، لأن جميع البحار حرة وتتوفر فيها امكانية التواجد، وأي دولة تمتلك القوة البحرية اللازمة بإمكانها التواجد في البحار الحرة”.

وبشأن المدمرة “دماوند”، قال الأدميرال خانزادي “لقد تفقدنا عملية تصنيع المدمرة “دماوند” الأسبوع الماضي ولقد تم انجاز عمل الهيكلية فيما الاجراءات المتعلقة بغطاء الهيكلية على وشك الانجاز”. واعرب الأدميرال عن أمله بتدشين المدمرة “دماوند” حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 21 اذار/مارس).

المصدر: وكالة أنباء فارس