انطلاق المسيرة التي دعا اليها ناشطون من امام وزارة العمل في اتجاه وزارة الصحة رافعين لافتات تطالب بالحق في الصحة والعمل والحياة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2019 - 15:04

انطلاق المسيرة التي دعا اليها ناشطون من امام وزارة العمل في اتجاه وزارة الصحة رافعين لافتات تطالب بالحق في الصحة والعمل والحياة

منذ 25 mins 12 January، 2019
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