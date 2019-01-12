انطلاق المسيرة التي دعا اليها ناشطون من امام وزارة العمل في اتجاه وزارة الصحة رافعين لافتات تطالب بالحق في الصحة والعمل والحياة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2019 - 15:04
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مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان بالصواريخ أطلقها الطيران الحربي الاسرائيلي باتجاه محيط مدينة دمشق
مصدر عسكري سوري: الطائرات الحربية الصهيونية قدمت من اتجاه إصبع الجليل وأطلقت عدة صواريخ نحو محيط دمشق
المصدر السوري: الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ واقتصرت نتائج العدوان على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق
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إغلاق الإدارات الفدرالية الأميركية بسبب الخلاف بين الكونغرس والرئيس أصبح الأطول في تاريخ الولايات المتحدة
ترامب يقول انه لن يعلن حالة الطوارئ حتى الآن وينتظر تحركا من الكونغرس بشأن بناء الجدار مع المكسيك
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الداخلية الفرنسية: 4 قتلى جراء انفجار ناجم عن تسرب الغاز في أحد المخابز وسط باريس
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مصر: مقتل 6 مسلحين في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن المصرية على طريق أسيوط سوهاج
الإكوادور: 18 قتيلا و 8 جرحى في حريق جنوب غرب البلاد
انطلاق المسيرة التي دعا اليها ناشطون من امام وزارة العمل في اتجاه وزارة الصحة رافعين لافتات تطالب بالحق في الصحة والعمل والحياة
منذ 25 mins
12 January، 2019
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